«Новый порядок»: Иран пригрозил уничтожением всех американских баз на юге Персидского залива

Иранское военное командование угрожает вывести из строя все объекты США на юге Персидского залива. С таким заявлением выступил официальный представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

По его словам, за минувшие сутки корабли Корпуса стражей исламской революции заблокировали проход через Ормузский пролив. «Ни одному судну не позволили пройти», — написал он в соцсети X.

Представитель штаба добавил, что в скором времени все военные базы Соединённых Штатов в южной части акватории будут деактивированы. Зольфагари также пообещал, что Тегеран построит «новый порядок».

Накануне агентство Fars раскрыло детали ответа Вашингтона на мирные предложения Тегерана. Американская сторона выдвинула пять условий.

Среди них — отказ от репараций и разморозки 25 процентов иранских активов. Также США требуют вывезти из страны и передать им 400 килограммов урана. Дополнительно оговаривается работа лишь одного ядерного объекта на территории ИРИ. Ещё один пункт предполагает остановку боевых действий в зависимости от исхода переговоров.

Все эти требования идут вразрез с проектом соглашения, который Исламская Республика направляла американцам. В последнем варианте документа Тегеран предлагает прекратить конфликт на всех фронтах и снять санкции.

Также иранская сторона настаивает на разморозке своих средств и компенсации ущерба от боевых столкновений. Кроме того, власти страны требуют признать своё право на суверенитет над Ормузским проливом.