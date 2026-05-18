Скрыться не вышло: в Калужской области поймали подозреваемого в жестокой расправе над соседями в Москве
Подозреваемого в двойном убийстве в Москве задержали в Калужской области
Обложка © Life.ru
Подозреваемый в убийстве мужчины и женщины в Москве задержан в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.
Фигурантом оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. В ближайшее время его доставят в подразделение ведомства для проведения следственных действий.
Трагедия произошла 17 мая в квартире жилого дома на улице Корнейчука. Там обнаружили тела двух человек с признаками насильственной смерти в виде множественных повреждений. По данному факту сразу возбудили уголовное дело.
На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Они осмотрели помещение, допросили ряд свидетелей. Также назначены необходимые экспертизы, в том числе молекулярно-генетическая и судебно-медицинская.
Сейчас проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.