Россияне ринулись скупать арестованные и залоговые автомобили

Россияне за год увеличили спрос на арестованные и залоговые автомобили на 20%. О ситуации сообщает SHOT, ссылаясь на данные торговых площадок.

Причиной называют рост утилизационного сбора и сильное подорожание техники. Покупатели стремятся сэкономить, приобретая машины по ценам ниже рыночных.

На торги попадают объекты, находящиеся в залоге у банков и лизинговых компаний. Их продают ускоренно, чтобы закрыть долги предыдущих владельцев.

Участники рынка отмечают, что платят за лоты в 1,5–2 раза меньше, чем за подержанный транспорт. Например, кроссовер Chery Tiggo 8 2022 года на вторичке оценивается примерно в 2 миллиона рублей, а через спецплощадку его можно взять за 1 миллион.

Главный минус — высокие риски. Среди лотов нередко встречаются битые экземпляры или машины-«утопленники». Из-за этого новым собственникам приходится тратить значительные средства на восстановление.

Однако даже с учётом затрат на ремонт экономия остаётся ощутимой. В среднем итоговая выгода составляет 30–40% от стоимости аналогичного автомобиля на рынке.