Подозреваемый в двойном убийстве в Москве ранее угрожал приятелю молотком

На северо-востоке Москвы за убийство двух человек задержан 42-летний мужчина. Ранее он уже был судим за угрозы убийством знакомому — причём орудием тоже был молоток. На этот раз фигурант перешёл от слов к делу, передаёт сайт MK.ru.

Жертвами преступника в квартире стали 59-летняя женщина и 57-летний мужчина. Следственный комитет проводит необходимые действия для сбора и закрепления доказательств.

Подозреваемого в двойное убийстве задержали ранее в Калужской области. Фигурантом оказался сосед потерпевших 1984 года рождения. Сейчас его доставляют в подразделение СК РФ для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело.