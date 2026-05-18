Задержан ещё один фигурант дела об убийстве на Строгинском бульваре в Москве

Следствие считает, что фигурант занимался закупкой SIM-карт и мобильных телефонов для мошенников. С их помощью злоумышленники рассылали фейковые сообщения о взломе аккаунтов и под различными предлогами вовлекали граждан в противоправную деятельность.

Напомним, преступление произошло в середине марта в квартире на Строгинском бульваре. Футболист Даниил Секач, выполняя указания злоумышленников, проник в дом к предпринимательнице. В квартире находилась 16-летняя дочь хозяйки, она выбежала на улицу предупредить мать. Однако пока спортсмен выкидывал из окна наличные и украшения, женщина вернулась, и Секач убил её. Преступник провёл всю ночь в квартире с телом женщины и её дочкой. Позже он был задержан и арестован. Ранее также был задержан один из кураторов разбойного нападения.