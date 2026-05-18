Путин проведёт в понедельник оперативное совещание с Совбезом
Президент России Владимир Путин проведёт в понедельник, 18 мая, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
«Сегодня в середине дня глава государства проведет оперативное совещание с членами Совбеза», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Напомним, что на этой неделе президент совершит рабочий визит в Китай. Помимо этого у российского лидера намечен ряд мероприятий внутри страны. Среди них — вручение государственных наград, а также другие официальные события с участием президента. Отдельно в расписании значится встреча с выпускниками программы «Время героев».
