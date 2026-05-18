Акции ЮГК рухнули после несостоявшегося аукциона

Акции ЮГК на Мосбирже резко пошли вниз после того, как аукцион по продаже 67,2% бумаг золотодобывающей компании «Южуралзолото» и других активов группы не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок.

По данным торгов, к 09:58 мск котировки снижались на 10,01% — до 65,06 копейки за бумагу. Позже падение немного замедлилось: к 10:08 мск ценные бумаги торговались по 67,5 копейки, теряя 6,64%.

Заявки на участие в аукционе принимались с 8 мая до 17:00 мск 15 мая. Сами торги должны были пройти 18 мая в 15:00 по московскому времени, однако покупателей на крупный пакет не нашлось.

Стартовая цена активов составляла 162,02 млрд рублей. При этом 67,2% акций ЮГК оценивались в 140,4 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что шаг аукциона установили на уровне 3,2 млрд рублей, или 2% от начальной цены. Для участия претендентам нужно было внести задаток в размере 32,4 млрд рублей. Решение о продаже активов, обращённых в собственность РФ по решению суда, принимало правительство России.