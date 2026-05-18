«Не пью, поэтому неинтересно»: Лолита раскрыла, почему документалка о ней застопорилась

Певица Лолита на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ рассказала корреспонденту Пятого канала, почему застопорился документальный фильм режиссёра Валерии Гай Германики. Оказывается, сама постановщица обратилась к артистке с идеей снять о ней ленту. Но материалов хватило лишь на три эпизода.

«Я ей сказала, что набрать материала со мной очень сложно. Поэтому пока мы на стопоре. Не пью, поэтому неинтересно!» — объяснила Лолита.

По договорённости снимать должны были только закулисную жизнь. Однако даже после того, как операторы прожили бок о бок со звездой трое суток, отснятого оказалось недостаточно.

Тем временем Лолита пытается избавиться от пагубной привычки. Певица призналась, что пока ей с трудом удаётся бросить курение. Однажды из-за этого у неё случился приступ панической атаки. По словам артистки, приступ стал следствием спазма сосудов, спровоцированного вейпом, и потребовал госпитализации.