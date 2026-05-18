Мишустин: Доля IT в ВВП России удвоилась за шесть лет

Правительство РФ не планирует сворачивать программы помощи сектору информационных технологий. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Он отметил, что за шесть лет доля IT в структуре ВВП страны удвоилась.

Глава кабинета министров подчеркнул, что государство уверено в окупаемости вложений в эту сферу. По его словам, данное направление выступает одним из двигателей индустриального развития страны.

Прямая речь председателя правительства прозвучала так: «Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются. Она является одним из драйверов нашей промышленности».

Таким образом, кабмин подтвердил курс на дальнейшее стимулирование профильных компаний. Внимание к цифровому сегменту сохраняется на фоне его растущей роли в экономике.

Конференция ЦИПР в этом году собрала ключевых представителей индустрии для обсуждения актуальных задач. Выступление премьера стало центральным событием деловой программы.

Напомним, в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая проходит XI конференция ЦИПР. Ключевой темой деловой программы станет промышленная конкурентоспособность России. Основной акцент будет сделан на системном внедрении собственных комплексных цифровых продуктов в различные сектора экономики.