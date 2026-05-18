Мишустин: Россия перешла от импортозамещения к внедрению своих продуктов
Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам к производству собственных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
«Мы перешли от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных», — сказал глава кабмина, приветствуя гостей.
Он отметил, что на площадке ЦИПР традиционно собираются ведущие отраслевые заказчики и разработчики, эксперты и представители органов власти.
По словам Мишустина, это все те, кто вносит весомый вклад в выполнение задачи, поставленной президентом, — укрепление технологической независимости от используемого иностранного программного обеспечения.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о полном импортозамещении российского авиапрома. По его словам, для этого понадобилась менее пяти лет.
