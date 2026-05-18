Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 09:46

Мишустин: Россия перешла от импортозамещения к внедрению своих продуктов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам к производству собственных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«Мы перешли от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных», — сказал глава кабмина, приветствуя гостей.

Он отметил, что на площадке ЦИПР традиционно собираются ведущие отраслевые заказчики и разработчики, эксперты и представители органов власти.

По словам Мишустина, это все те, кто вносит весомый вклад в выполнение задачи, поставленной президентом, — укрепление технологической независимости от используемого иностранного программного обеспечения.

Российская косметика перестала быть «дешёвой заменой» и покорила экспорт
Российская косметика перестала быть «дешёвой заменой» и покорила экспорт

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о полном импортозамещении российского авиапрома. По его словам, для этого понадобилась менее пяти лет.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar