Мишустин: Россия перешла от импортозамещения к внедрению своих продуктов

Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам к производству собственных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«Мы перешли от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных», — сказал глава кабмина, приветствуя гостей.

Он отметил, что на площадке ЦИПР традиционно собираются ведущие отраслевые заказчики и разработчики, эксперты и представители органов власти.

По словам Мишустина, это все те, кто вносит весомый вклад в выполнение задачи, поставленной президентом, — укрепление технологической независимости от используемого иностранного программного обеспечения.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о полном импортозамещении российского авиапрома. По его словам, для этого понадобилась менее пяти лет.