«Галлеон» идёт ко дну: На Украине тонет символ былой роскоши Януковича

В Киевской области затонул корабль-ресторан «Галлеон», находившийся на территории бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье». Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

На опубликованных кадрах видно, что вода поднялась до уровня нижних дверей и окон. Сам плавучий ресторан заметно просел и фактически ушёл под воду. «Галлеон» считался одним из самых узнаваемых объектов «Межигорья», которое долгое время связывали с показной роскошью времён Януковича.

Экс-президент Украины пользовался резиденцией с 2002 по 2014 год. После госпереворота в феврале 2014-го он срочно покинул страну, а имущество комплекса было арестовано. Позднее земельные участки «Межигорья» передали государству. В 2023 году территория получила статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.