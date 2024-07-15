В Киеве передали роскошь из бывшей резиденции Януковича в госсобственность

Имущество, находящееся в бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" в селе Новые Петровцы Киевской области, решили передать в собственность государства. Об этом рассказали в украинском агентстве по розыску и управлению активами (АРМА).

Резиденция "Межигорье" являлась государственной до 2007 года. После этого она стала принадлежать бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Следствие считает, что без нарушения закона тут не обошлось. В 2018 году суд в Киеве решил передать резиденцию в управление агентству по возвращению активов. Затем специализированная антикоррупционная прокуратура направила иск в суд, обвинив Януковича и его сына в том, что те незаконно завладели резиденцией.