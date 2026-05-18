«Стоял и утирался»: Как китайцы поставили на место дерзкого главу Минфина США

Министра финансов США Скотта Бессента не пропустили на мероприятие в Пекине из-за отсутствия аккредитации. Внимание на это обратил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор описал ситуацию довольно иронично, отметив, что чиновника «слегка унизили». По его мнению, Бессент был излишне уверен в своём праве диктовать условия всему миру.

Инцидент произошёл во время официального визита президента Дональда Трампа. Американского министра остановили на входе именно из-за того, что у него не оказалось при себе нужного бейджа.

По словам Пушкова, члену администрации США пришлось ждать у дверей, пока его помощники «не примчались» с пропуском. В этот момент, как выразился автор поста, Бессент был вынужден стоять «и утираться».

Визит Дональда Трампа в Пекин стартовал 13 мая и продлился три дня. Это первая поездка политика в Китай за последние девять лет.

Вместе с лидером государства в азиатскую республику прибыли крупные предприниматели для заключения контрактов. В составе делегации были замечены Илон Маск, Тим Кук и Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры ведущих корпораций, включая Boeing и Goldman Sachs.

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли на следующий день. Позднее американский лидер назвал прошедший саммит «невероятным» и заявил о достижении «фантастических торговых соглашений».