Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 15:38

«Стоял и утирался»: Как китайцы поставили на место дерзкого главу Минфина США

Пушков: Самоуверенного главу Минфина США Бессента «слегка унизили» в Китае

Обложка © ТАСС / J. Scott Applewhite

Обложка © ТАСС / J. Scott Applewhite

Министра финансов США Скотта Бессента не пропустили на мероприятие в Пекине из-за отсутствия аккредитации. Внимание на это обратил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор описал ситуацию довольно иронично, отметив, что чиновника «слегка унизили». По его мнению, Бессент был излишне уверен в своём праве диктовать условия всему миру.

Инцидент произошёл во время официального визита президента Дональда Трампа. Американского министра остановили на входе именно из-за того, что у него не оказалось при себе нужного бейджа.

По словам Пушкова, члену администрации США пришлось ждать у дверей, пока его помощники «не примчались» с пропуском. В этот момент, как выразился автор поста, Бессент был вынужден стоять «и утираться».

Визит Дональда Трампа в Пекин стартовал 13 мая и продлился три дня. Это первая поездка политика в Китай за последние девять лет.

Вместе с лидером государства в азиатскую республику прибыли крупные предприниматели для заключения контрактов. В составе делегации были замечены Илон Маск, Тим Кук и Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры ведущих корпораций, включая Boeing и Goldman Sachs.

Виктор Бут назвал хамством поступок делегации США с подарками в Китае
Виктор Бут назвал хамством поступок делегации США с подарками в Китае

Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли на следующий день. Позднее американский лидер назвал прошедший саммит «невероятным» и заявил о достижении «фантастических торговых соглашений».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Алексей Пушков
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar