Виктор Бут назвал хамством поступок делегации США с подарками в Китае

Предприниматель Виктор Бут назвал хамством поступок американской делегации в Китае, которая перед вылетом из Пекина избавилась от подаренных сувениров. По его словам, США сделали это демонстративно и тем самым проявили неуважение к принимающей стороне, передаёт kp.ru.

Бут заявил, что американцы, вероятно, решили напоследок совершить грубый жест. Он подчеркнул, что речь идёт именно о подарках, поэтому делегация могла хотя бы не выбрасывать их так открыто перед посадкой в самолёт. На вопрос, можно ли считать случившееся демаршем, он ответил: «Это — не демарш, это — хамство».

По мнению Бута, визит Дональда Трампа в Китай прошёл не по американскому сценарию. Он отметил, что Пекин выстроил переговоры по собственному плану, а Вашингтону не удалось добиться главного — оторвать Китай от поддержки России и Ирана.

Также Бут обратил внимание, что Китай жёстко поставил вопрос Тайваня и дал понять: поставки вооружений на остров будут рассматриваться как вызов. Кроме того, по его оценке, Пекин фактически свёл эффект американских санкций почти к нулю, пригрозив мерами против компаний, которые станут выполнять ограничения США.

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер после встречи заявил, что США намерены вести с Китаем взаимовыгодный бизнес. Трамп назвал переговоры превосходными и пригласил Цзиньпина посетить США в сентябре. Китайский лидер, в свою очередь, поднял тост за здоровье президента Соединённых Штатов.

Однако в американских СМИ визит оценили куда жёстче. В США писали, что поездка Трампа в Китай фактически не принесла ощутимых результатов ни по одному из ключевых вопросов, которые обсуждались на встрече.

Позже появился ещё один повод для скандала. Корреспондентка New York Post в Белом доме Эмили Гудин сообщила, что на борт президентского самолёта Air Force One запретили проносить предметы, полученные от китайских чиновников во время визита. В итоге одноразовые телефоны и значки делегации выбросили в мусор.