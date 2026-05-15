Американским журналистам раздали «Биг маки», пока Трамп и Си смаковали лобстеров

Американские журналисты выражают недовольство тем, что во время поездки в Китай на переговоры лидеров США и КНР их накормили «Биг маками», пока политики наслаждались лобстерами и прочими изысками высокой кухни. С соответствующим заявлением в соцсети Х выступил корреспондент пресс-пула Белого дома Дэнни Кемп.

Еда, которой кормили американских журналистов в Китае. Фото © X / dannyctkemp

Гостям предлагали томатный суп с лобстером, хрустящие говяжьи рёбрышки, филе лосося с горчичным соусом, тушёные сезонные овощи и много других вкуснейших блюд от лучших китайских поваров. Это возмутило Кемпа.

Перечисляя многочисленные угощения из меню, он указал, что журналистов кормили куда более скромно. К слову, корреспондент не в курсе, что он официально не является частью американской делегации и кормить его лобстерами никто не обязан.

Ранее Life.ru рассказывал, чем кормили американскую делегацию во главе с президентом Дональдом Трампом во время визита в Пекин, который глава Китая Си Цзиньпин назвал историческим. Китайские повара сумели угодить всем, предложив традиционные блюда и позиции, знакомые западным гостям. Особое внимание на ужине привлекли салат из медузы с огурцом и лотос с клейким рисом и османтусом.