В Сети всплыло видео, на котором Трамп якобы подсматривает в бумаги Си Цзиньпина

В социальных сетях появилось короткое видео со встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Пользователи утверждают, что американский лидер быстро взглянул в бумаги китайского руководителя, пока тот отошёл от стола.

Трамп посмотрел в бумаги. Видео © CCTV

Официального подтверждения, что на кадрах был личный блокнот Си Цзиньпина, нет. К тому же смысла в таком действии было бы крайне мало, поскольку в бумагах главы КНР, что очевидно, всё было бы написано на китайском языке.

Вместе с тем New York Times отмечает, что на столе лежала не «секретная папка с документами», а официальное меню ужина, на который и пришли политики. Сообщается также, что китайские повара адаптировали блюда оттуда специально под вкусовые предпочтения американского лидера.

Крупные международные агентства, освещавшие визит Трампа в Китай, не упоминали этот эпизод отдельно, и его детали пока остаются предметом обсуждения в соцсетях и медиапространстве.

Ранее в Китае председатель КНР Си Цзиньпин принял президента США Дональда Трампа. Глава Китая отметил, что этот визит станет историческим событием, а Трамп пообещал развивать взаимовыгодное сотрудничество с Пекином и охарактеризовал переговоры с китайским лидером как превосходные.