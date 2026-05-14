Трампа в Пекине угостили медузой, лотусом с клейким рисом и уткой по-пекински

В Пекине во время государственного визита президента США Дональда Трампа проходит официальный ужин с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Журналистам удалось ознакомиться с меню, подготовленным китайской стороной для американского лидера.

Гостям предлагают лобстеров в томатном супе, хрустящие говяжьи рёбрышки, филе лосося под горчичным соусом, тушёные сезонные овощи, жареные булочки со свининой и пирожки в форме раковины. Центральное место в меню занимает традиционная утка по-пекински, которую подают с блинчиками, огурцом, луком и сладким бобовым соусом.

Особое внимание иностранных журналистов привлекли более необычные блюда китайской кухни — салат из медузы с огурцом и лотос с клейким рисом и османтусом. Завершается ужин миндальным тофу и свежими сезонными фруктами.

Как отмечают присутствующие на мероприятии журналисты, меню сочетает традиционные китайские блюда, деликатесы и позиции, привычные для вкуса западных гостей.

Напомним, 13 мая Дональд Трамп прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином и пообещал ему, что США будут вести взаимовыгодный бизнес с Китаем. Глава Овального кабинета заявил, что переговоры были превосходными и пригласил Си Цзиньпина в США в сентябре. Председатель КНР, в свою очередь, поднял тост за здоровье Трампа.