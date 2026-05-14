«Хозяин мира»: Трамп на встрече с Си Цзиньпином применил неожиданную уловку леди Ди

При встрече с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп наклонял голову набок, этот жест с большим успехом в своё время использовала принцесса Диана, чтобы расположить к себе собеседника и аудиторию, рассказал психолог Вячеслав Кабанов. По его словам, дипломатический протокол явно не для американского лидера.

Фишка Трампа — эпатаж и перформанс. Он с трудом сдерживается, чтобы не сделать чего-нибудь экстравагантного. Например, при рукопожатии политик не дружески хлопает, а бьёт по руке, что в Азии могут расценить как нарушение этики и вторжение в личное пространство. Тем не менее, в Китае терпят такое поведение ради экономических выгод.

Темперамент президента США резко контрастирует с дисциплиной и холодностью китайского лидера. Трамп нехотя замедляет шаги, чтобы не опередить коллегу и идти по протоколу, однако всё равно остаётся самим собой. Когда оба политика шли по дорожке, их головы были склонены вниз, это указывало на напряжение и чувство неловкости, им явно было некомфортно друг с другом.

«Ну, и ещё с другого ракурса видно, что Трамп пытался притянуть Си к себе, но тот его остановил, не позволил осуществить намерение. Трамп хамит осознанно, это его стиль, это принципиально другое сознание — потребителя и капиталиста — хозяина мира», — цитирует эксперта сайт MK.ru.