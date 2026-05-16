Визит американского лидера Дональда Трампа в Китай завершился. За поездкой политика следил весь мир, но на Западе наибольшее впечатление произвели не итоги переговоров, а китайский почётный караул, пишет издание Sina.

Спецборт Трампа прибыл в Пекин вечером 13 мая. Оглушительный рёв двигателей самолёта не заставил китайских военнослужащих, стоявших в нескольких метрах, даже моргнуть, говорится в публикации, перевод которой приводит РИА «ФедералПресс». Запад высоко оценил профессионализм солдат из КНР.

В Китае напомнили, что в 2015 году их армию пригласили на парад в Россию — тогда зарубежные наблюдатели тоже были поражены выправкой. На Западе даже посчитали, что это компьютерная графика, а не живые люди.

В КНР отмечают, что их военные стойко переносят 50-градусную жару, песок, пыль и сильный ветер в Мали и Южном Судане. Будь то день или ночь, офицеры или рядовые — дисциплина запечатлена в их костях. В то же время западные коллеги по миротворческим миссиям после десяти минут стояния начинают болтать или листать телефоны, тогда как китайские солдаты стоят как вкопанные.

Китайская армия — это народная армия, а не частные вооружённые силы или наёмники, подчёркивается в материале. В сердцах военнослужащих это не профессия, а миссия и честь.

Подготовка почётного караула КНР не имеет мировых аналогов и включает тренировки «дьявольского уровня» — использование Т-образных оправ для осанки, а также сильного света и электролампочек для выработки умения не моргать в течение 40 секунд.

Только строгая военная дисциплина порождает боевую эффективность, напоминают авторы. В Китае с древности существует поговорка: военные приказы подобны горам. Китайский почётный караул выделяется не только воинским духом, но и уверенностью великой страны, а в спокойствии и настойчивости солдат — их верность и ответственность.

Отметим, что после поездки в Поднебесную Дональд Трамп заявил, что поставки Тайваню американских вооружений на сумму 14 миллиардов долларов пока не одобрены. Глава США признал — его позиция напрямую обусловлена текущими переговорами Вашингтона с Пекином. Он назвал данный пакет «сильным козырем» в диалоге с китайской стороной и подчеркнул, что речь идёт о крупномасштабных поставках, способных серьёзно отразиться на взаимоотношениях двух держав.