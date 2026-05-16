Соединённые Штаты не в силах порвать зависимости от Китая и выстроить самостоятельную экономику — в перспективе это приведёт страну только к краху. Такую точку зрения высказал блогер Стас «Ай как просто!» Васильев.

«Как мы видим по недавней поездке [американского президента Дональда] Трампа, США пытаются абстрагироваться от Китая и строить суверенную экономику, но настолько глубоко погрязли в капитализме, что не способны пожертвовать сегодняшней прибылью ради долгосрочной перспективы. Дальше их ожидает только развал», — заметил блогер в беседе с радио Sputnik.

Он также обратил внимание на вопиющее противоречие в поведении Америки. С одной стороны, Штаты ненавидят Пекин и заваливают его товары пошлинами, а с другой — руководители крупнейших американских корпораций отправляются на поклон в Китай, чтобы их оборонно-промышленный комплекс не умер.

Напомним, на днях Дональд Трамп посетил Китай с рабочим визитом, где встретился и провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего назвал китайского лидера своим другом. Западные аналитики, однако, расценили это заявление не как свидетельство тёплых отношений, а как признак ослабления Соединённых Штатов.