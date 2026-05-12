Блогер Стас «Ай, как просто!» сообщил о разводе с женой

Блогер Стас «Ай, как просто!» (Станислав Васильев) сообщил, что разводится с женой Ксюшей после 10 лет отношений. По его словам, решение расстаться они приняли вместе.

Стас подчеркнул, что скандалов и публичных разборок не будет. Блогер также тепло высказался о бывшей супруге, назвав её «великой женщиной». Он добавил, что всё имущество и недвижимость останутся у Ксюши.

Стас «Ай, как просто!» — российский блогер и публицист, настоящее имя Станислав Васильев. Получил известность благодаря YouTube-каналу «Ай, как просто!», где комментирует общественно-политические темы, интернет-культуру и медиа.

