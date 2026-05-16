Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 05:30

«Новая история»: Назван шаг Трампа, который завершил эпоху США

Strategic Culture: Визит Трампа в Китай ознаменовал конец эпохи США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп совершил рабочий визит в Китай, где провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи хозяин Белого дома назвал китайского коллегу своим другом. Однако западные аналитики увидели в этом не дружбу, а доказательство упадка США.

Издание Strategic Culture опубликовало колонку, в которой утверждает: визит Трампа в Пекин — это маркер геополитических перемен. Китай уже имеет солидное преимущество перед Америкой, которая теперь не способна оказывать на Пекин никакого серьёзного давления — ни экономического, ни военного, ни дипломатического.

«Мы вступили в новую историческую эпоху. Американская властность и высокомерие больше недопустимы», — резюмирует автор публикации.

Трамп после поездки в Китай поставил на паузу сделку о поставке оружия Тайваню
Трамп после поездки в Китай поставил на паузу сделку о поставке оружия Тайваню

Ранее Трамп заявил о нежелании воевать с КНР из-за Тайваня. Американский лидер выразил надежду, что ситуация не будет усугубляться. Кажется, старые правила, где Вашингтон диктовал условия всему миру, похоже, ушли в прошлое. И этот визит — лучшее тому подтверждение.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • сидзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar