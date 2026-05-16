Трамп заявил о нежелании воевать с КНР из-за Тайваня

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хотел бы вступать в войну против КНР в случае, если Тайвань объявит независимость. Американский лидер выразил надежду, что ситуация не будет усугубляться.

Трамп подчеркнул, что США пришлось бы преодолеть огромное расстояние, чтобы вмешаться в конфликт.

«Скажу так: я не хочу, чтобы кто-то пошёл по пути независимости, ведь, как вы знаете, предполагалось, что нам нужно будет преодолеть 9,5 тыс. миль, чтобы вести войну. Не хочу этого. Я хотел бы, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился», – заявил Трамп.

Ранее Life.ru писал, что американский лидер уклонился от прямого ответа председателю КНР Си Цзиньпину на вопрос о возможной защите Тайваня. «Он спросил меня, будем ли мы их защищать. Я сказал, что не буду говорить об этом», – рассказывал Трамп журналистам на борту своего самолёта.