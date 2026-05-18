18 мая, 11:27

Школьник из Перми усомнился в законности подписей детей в журналах. И оказался прав

Пермский школьник нашёл правовой изъян в системе и написал в Минобрнауки

Обложка © ChatGPT

Пермский школьник обратил внимание на спорную практику в школе: учеников регулярно просили ставить подписи в журналах инструктажей по технике безопасности, хотя прямой обязанности делать это у детей нет.

Как рассказал «Базе» семиклассник Алексей (имя изменено), в его учебном заведении такие подписи собирали каждый триместр. По словам подростка, большинство школьников расписывались формально и даже не вникали в содержание инструктажа.

Алексея смутило, что юридическую силу подпись обычно приобретает с 14 лет, однако в журналах расписывались и дети 11–12 лет. После этого он направил обращения в Минобразования и Минпросвещения, а родитель одного из учеников пожаловался в прокуратуру. В ответах чиновников фактически подтвердили: обязанности подписывать такие журналы у школьников нет. Подписи использовались лишь как способ зафиксировать присутствие на инструктаже.

Прокуратура Дзержинского района Перми признала жалобу родителя обоснованной. В школе «ЭнергоПолис» выявили нарушения при проведении инструктажей, директору внесли представление и потребовали привести внутренние правила в соответствие с законом.

Ранее Life.ru рассказывал о нарушениях в другой школе. В уфимской гимназии №16, где произошло нападение подростка, проверка выявила проблемы с антитеррористической защищённостью. По итогам проверки директора учебного заведения Марину Камалову оштрафовали на 30 тысяч рублей. Нарушения обнаружили перед началом нового учебного года.

Николь Вербер
