Школьник из Перми усомнился в законности подписей детей в журналах. И оказался прав

Пермский школьник обратил внимание на спорную практику в школе: учеников регулярно просили ставить подписи в журналах инструктажей по технике безопасности, хотя прямой обязанности делать это у детей нет.

Как рассказал «Базе» семиклассник Алексей (имя изменено), в его учебном заведении такие подписи собирали каждый триместр. По словам подростка, большинство школьников расписывались формально и даже не вникали в содержание инструктажа.

Алексея смутило, что юридическую силу подпись обычно приобретает с 14 лет, однако в журналах расписывались и дети 11–12 лет. После этого он направил обращения в Минобразования и Минпросвещения, а родитель одного из учеников пожаловался в прокуратуру. В ответах чиновников фактически подтвердили: обязанности подписывать такие журналы у школьников нет. Подписи использовались лишь как способ зафиксировать присутствие на инструктаже.

Прокуратура Дзержинского района Перми признала жалобу родителя обоснованной. В школе «ЭнергоПолис» выявили нарушения при проведении инструктажей, директору внесли представление и потребовали привести внутренние правила в соответствие с законом.

