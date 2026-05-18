Генералам США пришлось спуститься с небес на землю после анализа СВО

Американским генералам после анализа СВО пришлось в буквальном смысле спуститься на землю, отказавшись от концепции «идеальной бесконтактной войны». О вынужденной смене приоритетов Пентагона пишет «Военная хроника».

С начала спецоперации американские военные скопировали практически все технологии, которые применялись на поле боя. Теперь армия США спешно внедряет FPV-дроны и барражирующие боеприпасы, хотя раньше от таких решений демонстративно отказывались.

«Американский генералитет, годами делавший ставку исключительно на дорогие и сложные платформы вроде истребителей F-35 или ракет Tomahawk, сегодня вынужден в спешном порядке спускаться на землю и перенимать опыт реальных затяжных боёв на истощение», — говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон перенимает опыт организации изолированных батальонных штабов и автономных командно-наблюдательных пунктов. Затяжные бои на истощение показали свою эффективность, и им пришлось признать это. Суровая реальность заставила генералитет пересмотреть прежние взгляды.