Саратовский губернатор решил урезать зарплату министрам за недоработки

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о дисциплинарных взысканиях для четырёх министров регионального правительства. Причиной стало невыполнение ключевых показателей, сообщили в пресс-службе главы региона.

Претензии по уровню средней зарплаты в подведомственных сферах получили министр информации и массовых коммуникаций Александр Колоколов, глава минцифры Владимир Старков и министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин.

Бусаргин напомнил подчинённым, что рост зарплат остаётся одной из приоритетных задач и важнейших просьб жителей. По оценке губернатора, несмотря на неоднократные обсуждения, результаты этой работы пока нельзя назвать удовлетворительными. Поэтому к чиновникам применят дисциплинарные меры, а в отдельных случаях речь может дойти и до снижения зарплаты.

Отдельно глава региона раскритиковал министра дорожного хозяйства Фёдора Котельникова. По словам Бусаргина, тот не выполнил показатель по снижению смертности и травматизма в ДТП.

Life.ru писал о жутких авариях в Саратовской области. Только в апреле в Красноармейском районе произошло смертельное ДТП с участием ВАЗ-2110 и большегруза Scania. Удар оказался фатальным для четырёх человек, находившихся в легковом автомобиле. А за несколько дней до этого автобус с детьми из Ершова попал в смертельное ДТП по пути на экскурсию в Пензу.