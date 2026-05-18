18 мая, 11:12

Хинштейн пообещал провести беседу с чиновником, выругавшимся матом на совещании

Обложка © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал отдельно поговорить с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым после инцидента на заседании регионального правительства.

Во время совещания Хинштейн сообщил о жалобах жителей села Любимовка на отсутствие воды и попросил Зайцева объяснить ситуацию. Однако чиновник, по всей видимости, не заметил, что микрофон включён.

В результате участники заседания и зрители прямой трансляции услышали нецензурные выражения, которые глава района произнёс в адрес кого-то в кабинете.

Когда связь удалось наладить, Зайцев извинился за технические перебои. Хинштейн не оставил инцидент без внимания.

«Да и не только со связью проблема, я так понимаю, и с речевым аппаратом тоже. Отдельно с вами поговорим уже в более закрытом режиме», — сказал он.

Теперь главу района ждёт отдельная беседа с губернатором. Поводом стали не только проблемы с водой в Любимовке, но и поведение чиновника во время публичного заседания.

Николь Вербер
