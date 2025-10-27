Губернатор Федорищев, уволивший подчинённого матом, пообещал быть вежливым ещё 10 дней

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании правительства региона, что обязуется оставаться вежливым ещё ровно десять дней. Такое заявление прозвучало после жалоб жителя на длительную проблему с протечками крыши в жилом доме.

«У меня есть ещё дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады — месяц жителей затапливает. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чём идёт речь, в чём была проблема, как она устранена», — заявил Федорищев.