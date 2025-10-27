Губернатор Федорищев, уволивший подчинённого матом, пообещал быть вежливым ещё 10 дней
Обложка © VK / Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил на оперативном совещании правительства региона, что обязуется оставаться вежливым ещё ровно десять дней. Такое заявление прозвучало после жалоб жителя на длительную проблему с протечками крыши в жилом доме.
«У меня есть ещё дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады — месяц жителей затапливает. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чём идёт речь, в чём была проблема, как она устранена», — заявил Федорищев.
Затем министр Виталий Брижань проинформировал, что ситуация находится под контролем: с жильцами подписан акт о возмещении ущерба, ремонт кровли запланирован на ноябрь.
Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев уволил Юрия Жидкова сразу после его доклада, причем сделал это публично — под камерами и с использованием нецензурной лексики. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав мат, опубликовали местные паблики. Позже Федорищев прокомментировал увольнение главы Кинельского района. В Госдуме назвали хамом Федорищева за скандальное увольнение самарского чиновника. Позже он извинился за грубое высказывание. В Кремле не стали комментировать ситуацию.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.