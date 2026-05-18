Микрофон предательски подвёл: Курский чиновник выругался матом на совещании у Хинштейна

Во время заседания правительства Курской облсти глава Большесолдатского района Владимир Зайцев допустил использование нецензурной лексики. Инцидент произошёл после того, как губернатор Александр Хинштейн задал вопрос о жалобах жителей села Любимовка на качество воды.

Из-за проблем со связью Зайцев не расслышал вопрос, однако его микрофон оставался включенным, что привело к тому, что присутствующие на совещании и зрители онлайн-трансляции услышали его нецензурное высказывание в адрес одного из собеседников в своём кабинете. После восстановления связи Зайцев объяснил произошедшее техническими неполадками и представил отчёт о водоснабжении Любимовки.

Губернатор принял информацию к сведению и заявил о намерении обсудить поведение главы района позднее.

«Не только со связью у вас проблемы, но и с речевым аппаратом. Отдельно с вами поговорим и разберёмся с услышанными комментариями», — сказал Хинштейн.

Ранее Хинштейн опроверг слухи о своём возможном уходе после периода реабилитации. Он вернулся к работе после больничного, связанного с ДТП. На заседании областного правительства глава региона прокомментировал распространявшиеся в его отсутствие слухи.