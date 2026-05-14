«Соседи ближе, чем родственники»: Хинштейн поблагодарил Богомаза и Гладкова за работу

Губернатор Курской области Александр Хинштейн позвонил своим бывшим коллегам из Брянской и Белгородской областей Александру Богомазу и Вячеславу Гладкову, которые ушли в отставку. Чиновник поблагодарил их за совместную работу и выразил надежду в построении «братских отношений» с новым руководством регионов.

«Вечером созвонился с Александром Богомазом и Вячеславом Гладковым. Сегодня они оба ушли в отставку. Поблагодарил Александра Васильевича и Вячеслава Владимировича за совместную работу. <...> Уверен, что и с назначенными сегодня новыми руководителями регионов мы также сумеем выстроить братские отношения!» — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что работа у Богомаза и Гладкова была нелёгкой, так как их субъекты находились в приграничных зонах и прошли тяжелейшие испытания. Хинштейн добавил, что общая беда сплотила руководителей, поэтому все проблемы удавалось решать сообща. «Соседи ближе, чем родственники», — заключил курский губернатор.