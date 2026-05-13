Новых губернаторов Белгородской и Брянской областей изберут 20 сентября

Выборы губернатора Белгородской области состоятся в Единый день голосования 20 сентября, сообщил РИА «Новости» председатель регионального избиркома Игорь Лазарев.

«Выборы губернатора Белгородской области будут проходить в Единый день голосования 20 сентября», — сказал Лазарев.

Что касается Брянской области, то председатель избирательной комиссии региона Елена Анненкова подтвердила агентству, что выборы нового губернатора также пройдут в Единый день голосования.

«Выборы нового главы региона пройдут в сентябре в Единый день голосования», — сообщила собеседница.