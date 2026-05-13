Новых губернаторов Белгородской и Брянской областей изберут 20 сентября
Выборы губернатора Белгородской области состоятся в Единый день голосования 20 сентября, сообщил РИА «Новости» председатель регионального избиркома Игорь Лазарев.
«Выборы губернатора Белгородской области будут проходить в Единый день голосования 20 сентября», — сказал Лазарев.
Что касается Брянской области, то председатель избирательной комиссии региона Елена Анненкова подтвердила агентству, что выборы нового губернатора также пройдут в Единый день голосования.
«Выборы нового главы региона пройдут в сентябре в Единый день голосования», — сообщила собеседница.
Напомним, президент России Владимир Путин принял отставки по собственному желанию губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. На место Богомаза временно исполняющим обязанности главы Брянской области назначен Егор Ковальчук, а Белгородскую область временно возглавил Александр Шуваев. Соответствующие документы опубликованы Кремлём.
