После отставки из Брянской области Богомаз может получить мандат в Госдуме

Бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу могут передать вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва от «Единой России». Этот вопрос планирует рассмотреть Центральная избирательная комиссия: он включён в проект повестки заседания.

В документе говорится о передаче вакантного мандата зарегистрированному кандидату из федерального списка «Единой России» Богомазу Александру Васильевичу.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Богомаза с поста главы Брянской области. Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Егор Ковальчук. Если ЦИК примет соответствующее решение, Богомаз продолжит работу уже на федеральном уровне — в нижней палате парламента. Дата рассмотрения вопроса и детали возможной передачи мандата будут определены на заседании комиссии.