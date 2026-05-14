Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 08:23

Ковальчука официально представят в Брянской области в ближайшие дни

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Обложка © РИА Новости / Михаил Метцель

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что его официальное представление в регионе состоится в ближайшие дни.

По его словам, мероприятие организует полномочный представитель президента. Ковальчук уточнил, что представление может пройти уже «завтра-послезавтра».

Президент России Владимир Путин ранее принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

В Кремле пообещали новые должности Гладкову и Богомазу
В Кремле пообещали новые должности Гладкову и Богомазу

«Завтра-послезавтра будет официальное представление. Организует полпред», — сказал Ковальчук.

Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. У него три высших образования, а до перехода на госслужбу он занимал руководящие должности в банковской сфере.

С июля 2024 года Ковальчук возглавлял правительство ЛНР. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и руководил Миасским городским округом.

Новых губернаторов Белгородской и Брянской областей изберут 20 сентября
Новых губернаторов Белгородской и Брянской областей изберут 20 сентября

Также Ковальчук является выпускником шестого потока так называемой «школы губернаторов».

Все о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar