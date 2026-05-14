Ковальчука официально представят в Брянской области в ближайшие дни

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что его официальное представление в регионе состоится в ближайшие дни.

По его словам, мероприятие организует полномочный представитель президента. Ковальчук уточнил, что представление может пройти уже «завтра-послезавтра».

Президент России Владимир Путин ранее принял отставку Александра Богомаза и назначил Ковальчука временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.

Егор Ковальчук родился 28 марта 1973 года в Челябинске. У него три высших образования, а до перехода на госслужбу он занимал руководящие должности в банковской сфере.

С июля 2024 года Ковальчук возглавлял правительство ЛНР. До этого он был вице-губернатором Челябинской области и руководил Миасским городским округом.

Также Ковальчук является выпускником шестого потока так называемой «школы губернаторов».