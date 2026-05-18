Главврача подмосковной психиатрической больницы отправили в СИЗО за взятки

Сергиево-Посадский суд отправил под стражу главного врача психиатрической больницы № 5 в Хотьково Алексея Новицкого, обвиняемого в получении взяток от пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Московской области.

«Сергиево-Посадским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Новицкого А.Е., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с сентября 2021-го по май 2026 года руководитель вместе с другими сотрудниками получал деньги от пациентов. За 650 тысяч рублей им создавали особые условия, предоставляли льготы и закрывали глаза на нарушения режима.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 22 суток. Новицкий пробудет в СИЗО до 7 июля 2026 года.