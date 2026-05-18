Двух американцев задержали после «вылазки» к знаменитому малышу Панчу в Японии

В Японии двое граждан США задержаны за незаконное проникновение в вольер со знаменитым детёнышем японской макаки по кличке Панч. Об инциденте в зоопарке города Итикава сообщило агентство Киодо.

Всё произошло в воскресенье, 17 мая. 24-летний студент перелез через ограду и забрался в обезьянью горку, устроенную ниже уровня земли. Для конспирации он нарядился в ростовую куклу и надел маску в виде смайлика. Его сообщник, 27-летний мужчина, назвавшийся певцом, снимал вылазку на камеру.

Долго оставаться незамеченными у нарушителей не получилось. Сотрудники зоопарка быстро среагировали, и обоих задержали. Им выдвинуто подозрение в препятствовании работе учреждения, однако ни студент, ни его оператор вину не признают.

Сам Панч прославился благодаря душещипательным кадрам, облетевшим соцсети. На них взрослая макака таскает его по земле, а перепуганный малыш мчится за утешением к плюшевому орангутану. Игрушка заменила ему мать, которая отказалась от детёныша, а в зоопарке объяснили, что это нормальный процесс интеграции в стаю.

Ранее сообщалось, что Панч неожиданно для всех проявил настоящий героизм. Теперь он опекает нового осиротевшего малыша, которого сотрудники зоопарка подселили к нему в вольер. Посетители рассказывают, что Панч превратился в самого настоящего защитника. Он ревностно следит за безопасностью подопечного и не подпускает к нему других обезьян.