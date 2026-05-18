18 мая, 12:46

Россиянка получила букет цветов на день рождения и впала в кому

На Урале спасли женщину в состоянии комы, замаскированной под аллергию на цветы

Обложка © Life.ru

Жительница Екатеринбурга впала в кому после празднования дня рождения. Женщина думала, что у неё аллергия на подаренные цветы, но всё оказалось куда серьёзнее. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Имениннице, которой исполнилось 62 года, подарили множество букетов. Близкие решили, что виной резкого ухудшения самочувствия стала аллергическая реакция на пыльцу. У пострадавшей стремительно нарастали отёки, ей становилось трудно дышать.

В стационаре диагностировали анафилактический шок и незамедлительно подключили больную к аппарату искусственной вентиляции легких. Специалисты проводили терапию, стандартную при отеке Квинке, но привычные манипуляции результата не давали. Состояние стремительно ухудшалось: опухоль увеличивалась, перекрывая лицо, и женщина впала в кому.

Позже выяснилось, что за симптомами ложной аллергии скрывалась тяжелая эндокринная патология. Медики выявили редкий запущенный гипотиреоз в критической стадии. При таком течении недуга возникают обширные отеки, неотличимые от проявлений острой иммунной реакции, что часто сбивает с толку даже опытных докторов.

Пациентка находилась в гипотиреоидной коме. Согласно статистике, летальность в подобных случаях достигает 80%, однако шансы на спасение сохранялись.

Врачи боролись за жизнь екатеринбурженки в течение месяца. Спустя это время им удалось полностью купировать опасное состояние и снять все отёки. Сейчас пациентка выписана из больницы и проходит реабилитацию в домашних условиях.



Никита Никонов
