Рособрнадзор объявил предостережения ЮФУ и МФТИ из-за нарушений в образовании

Рособрнадзор объявил предостережения Южному федеральному университету и Московскому физико-техническому институту. Ведомство предупредило вузы о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере образования.

МФТИ получил предупреждение за неполные сведения на сайте и отсутствие утверждённых образовательных программ. ЮФУ — за отсутствие программы магистратуры и недоступность информации о реализуемых образовательных программах.

Рособрнадзор предложил принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля. Все принятые решения зафиксированы в установленном порядке. Данные о профилактических мерах опубликованы в Едином реестре контрольных мероприятий (proverki.gov.ru).