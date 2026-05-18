18 мая, 13:29

Путин и Си Цзиньпин дадут старт перекрёстным годам образования в России и КНР

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии открытия перекрёстных годов образования. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, после двусторонних переговоров пройдет торжественное открытие проекта, включающего приветственные речи глав государств и презентацию эмблемы годов образования. Он напомнил, что в 2024–2025 годах уже проводились перекрёстные годы культуры.

Ушаков подчеркнул, что проект является масштабным гуманитарным направлением сотрудничества, включающим сотни мероприятий: конференции, семинары, концерты, выставки, олимпиады и конкурсы. Программа стартовала в январе 2026 года и будет продолжаться до октября 2027-го.

Помощник президента также отметил динамичное развитие образовательного взаимодействия между странами. В российских вузах учатся около 57 тысяч китайских студентов, а в китайских университетах — около 21 тысячи россиян. Реализуется более 200 совместных академических программ на русском и китайском языках, функционируют 46 совместных учебных заведений, включая Российско-китайский университет, совместный проект МГУ и Пекинского политехнического института.

Путин и Си готовят большой политический документ о новом мироустройстве

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время визита Владимира Путина в Китай будет объявлен Год российско-китайского сотрудничества в образовании. По его словам, подобные инициативы укрепляют стратегическое партнёрство Москвы и Пекина.

Владимир Озеров
