Отношения России и Китая развиваются по многим направлениям и включают не только экономическое сотрудничество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии визита Владимира Путина в Китай, который состоится на этой неделе.

«Наши отношения действительно разнообразны. Помимо активного торгово-экономического взаимодействия мы активно развиваем диалог в сфере образования. В частности, будет объявлен Год российско-китайского сотрудничества в образовании», — отметил он.

Песков добавил, что Москва и Пекин также ведут совместную работу в области медицины и культуры, охватывая практически все возможные сферы взаимодействия. По его словам, сотрудничество охватывает все направления.

Такие инициативы укрепляют стратегическое партнёрство двух стран и способствуют расширению контактов в ключевых областях общественной и профессиональной жизни, заключил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы весьма большие ожидания от грядущего визита Владимира Путина в Китай, однако забегать вперёд РФ не хочет. Он отметил, что каждый новый контакт лидеров двух стран даёт дополнительный импульс.