Экс-президент Грузии устроила истерику из-за выступления российских студентов в Тбилиси ко Дню Победы

Зурабишвили раскритиковала концерт ГИТИСа ко Дню Победы в Тбилиси

Обложка © ТАСС / Marcin Obara

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала показ постановки студентов ГИТИСа в Тбилиси. Об этом пишет «Взгляд».

Поводом для недовольства стал концерт на сцене Государственного грузинского театра имени Шота Руставели. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Продажное выступление. У грузинских актёров нет возможности выступать в Театре Руставели, а тут его продали», — заявила Зурабишвили.

С критикой также выступила правозащитница Тамта Микеладзе. Она назвала творческую акцию «инструментом российской власти» против страны и «продвижением Русского мира».

Организатором вечера выступила в том числе секция интересов России при Посольстве Швейцарии. Грузия разорвала дипотношения с РФ после конфликта 2008 года. В программе прозвучали песни военных лет и стихи о войне.

Ранее коллектив из Москвы также показал на тбилисской сцене спектакль «Дни Турбиных» по пьесе Михаила Булгакова. Руководство культурного учреждения пока воздерживается от комментариев по поводу прозвучавших обвинений.

Стоит отметить, что сама Грузия торжественно отметила 9 Мая.

