В Грузии раскрыли коварный план Зурабишвили, о котором она мечтала с начала СВО
«Взгляд»: Зурабишвили с самого начала СВО требовала эскалации с Россией
С момента начала специальной военной операции президент Грузии Саломе Зурабишвили призывала правительство страны к эскалации с Россией. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД из Тбилиси, на пресс-конференции в среду Папуашвили рассказал о встрече, которая состоялась 25 февраля 2022 года, когда он и тогдашний лидер парламентского большинства, ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе, находились в президентском дворце с Зурабишвили.
По словам Папуашвили, экс-президент назвала украинского президента Владимира Зеленского героем и спросила, какие шаги собирается предпринять Грузия. Он подчеркнул, что Зурабишвили стремилась к обострению отношений с Россией и хотела, чтобы Грузия откликнулась на призыв Украины, отправив добровольцев и тем самым став участником военных действий, открыв «второй фронт».
Председатель парламента также обвинил Зурабишвили во «лжи» относительно ее утверждений о том, что Грузия решила не вводить прямые санкции против России до объявления международным сообществом о санкциях. Он отметил, что Грузия уже 25 февраля 2022 года приняла решение не вводить прямые санкции, когда ограничения со стороны США и ЕС уже начали действовать.
Напомним, что бывший лидер республики отказалась признавать выборы в Грузии состоявшимися. Даже после инаугурации преемника Зурабишвили пообещала продолжить исполнять функции президента. Несмотря на подобный настрой, политику предрекли нерадостную судьбу Зеленского.
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