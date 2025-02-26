В Грузии раскрыли коварный план Зурабишвили, о котором она мечтала с начала СВО

С момента начала специальной военной операции президент Грузии Саломе Зурабишвили призывала правительство страны к эскалации с Россией. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

Как сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД из Тбилиси, на пресс-конференции в среду Папуашвили рассказал о встрече, которая состоялась 25 февраля 2022 года, когда он и тогдашний лидер парламентского большинства, ныне премьер-министр Ираклий Кобахидзе, находились в президентском дворце с Зурабишвили.

По словам Папуашвили, экс-президент назвала украинского президента Владимира Зеленского героем и спросила, какие шаги собирается предпринять Грузия. Он подчеркнул, что Зурабишвили стремилась к обострению отношений с Россией и хотела, чтобы Грузия откликнулась на призыв Украины, отправив добровольцев и тем самым став участником военных действий, открыв «второй фронт».