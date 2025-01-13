«Семейная наследственность»: Политолог нашёл у Зурабишвили нацистские корни
Политолог Мамрадзе: Дядя Зурабишвили сотрудничал с фашистами против СССР
Стремление к конфронтации с Россией в случае с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили имеет наследственный характер. По словам политолога Петрэ Мамрадзе, эти взгляды могли быть унаследованы ею от родного дяди Михаила Кедии, который, согласно архивным данным, во времена Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией.
«Воевать с Россией — это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность», — подчеркнул эксперт в беседе с газетой «Взгляд».
Мамрадзе добавил, что воинственная риторика Зурабишвили удобна Западу, который рассчитывал использовать Грузию для создания «второго фронта». Пока что у политика остаётся определённая актуальность в политических кругах, особенно в Польше и странах Прибалтики, однако это не продлится долго.
«Будет идти время, и ставка на неё лопнет как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», — заключил Мамрадзе.
Напомним, что бывший лидер республики отказалась признавать выборы в Грузии состоявшимися. Даже после инаугурации преемника Зурабишвили пообещала продолжить исполнять функции президента. Позже на Украине сделали неожиданный прогноз о едином будущем Зурабишвили и Зеленского.