Стремление к конфронтации с Россией в случае с экс-президентом Грузии Саломе Зурабишвили имеет наследственный характер. По словам политолога Петрэ Мамрадзе, эти взгляды могли быть унаследованы ею от родного дяди Михаила Кедии, который, согласно архивным данным, во времена Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией.

«Воевать с Россией — это у Зурабишвили идея-фикс, семейная наследственность», — подчеркнул эксперт в беседе с газетой «Взгляд».

Мамрадзе добавил, что воинственная риторика Зурабишвили удобна Западу, который рассчитывал использовать Грузию для создания «второго фронта». Пока что у политика остаётся определённая актуальность в политических кругах, особенно в Польше и странах Прибалтики, однако это не продлится долго.