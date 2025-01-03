«Клуб русофобов»: В Совфеде оценили новый состав Еврокомиссии
Сенатор Джабаров назвал новый состав Еврокомиссии «клубом русофобов»
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что необходимо сменить нынешнее русофобское руководство ЕС, чтобы произошли позитивные перемены в европейской политике по отношению к России. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.
«Руководство Евросоюза неизлечимо больно. У той же Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией. А новый состав Еврокомиссии, который фон дер Ляйен представила в прошедшем году, можно смело называть клубом русофобов», — высказался сенатор.
Он уверен, что ничего не поменяется, пока нынешнее поколение европейских политиков не уйдёт, как это постепенно происходит в США. Джабаров подчеркнул, что сейчас на их место приходят более прагматичные люди, как тот же Илон Маск.
Напомним, состав новой Еврокомиссии был одобрен ещё в ноябре прошлого года. Все 26 комиссаров утверждены на ближайшие пять лет. В декабре совет ЕС утвердил новый пакет санкций против РФ, которые в том числе коснулись 54 физических лиц и 30 компании не только из РФ, но и Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. 24 февраля 2025 года Евросоюз планирует принять 16-й санкционный пакет против нашего государства. В свою очередь Москва не осталась в стороне и приняла ответные меры.