«Клуб русофобов»: В Совфеде оценили новый состав Еврокомиссии

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что необходимо сменить нынешнее русофобское руководство ЕС, чтобы произошли позитивные перемены в европейской политике по отношению к России. Об этом он заявил в своём телеграм-канале.

«Руководство Евросоюза неизлечимо больно. У той же Урсулы фон дер Ляйен уже на ментальном уровне произошли такие нарушения, что она не понимает, как можно нормально сосуществовать с Россией. А новый состав Еврокомиссии, который фон дер Ляйен представила в прошедшем году, можно смело называть клубом русофобов», — высказался сенатор.