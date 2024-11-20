Европарламент одобрил состав новой Еврокомиссии
Европейский парламент утвердил всех 26 комиссаров новой Еврокомиссии на предстоящие пять лет, что позволяет ей начать свою работу 1 декабря. Об этом сообщает европейское издание Politico, ссылаясь на источники в ЕП.
Как указывает портал, процесс застопорился, когда депутаты начали проверку шести исполнительных вице-председателей Комиссии и еврокомиссара от Венгрии. Тем не менее, по информации источников, в среду Европарламент одобрил всех семерых, что привело к утверждению всего нового состава Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что в рамках 15-го пакета санкций против энергетического сектора России Европейский Союз намерен ввести ограничения в отношении новых физических лиц, включая спортсменов, религиозных деятелей и должностных лиц ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. При этом он отметил, что страна не допустит введения ни одной санкции в 14-м и 15-м пакетах, если они будут противоречить интересам Венгрии.
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