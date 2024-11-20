Европарламент одобрил состав новой Еврокомиссии

Европейский парламент утвердил всех 26 комиссаров новой Еврокомиссии на предстоящие пять лет, что позволяет ей начать свою работу 1 декабря. Об этом сообщает европейское издание Politico, ссылаясь на источники в ЕП.

Как указывает портал, процесс застопорился, когда депутаты начали проверку шести исполнительных вице-председателей Комиссии и еврокомиссара от Венгрии. Тем не менее, по информации источников, в среду Европарламент одобрил всех семерых, что привело к утверждению всего нового состава Еврокомиссии.