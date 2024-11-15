«Позднее, чем ожидалось»: Еврокомиссия загадала сроки окончания конфликта на Украине
В ЕК считают, что конфликт на Украине продлится минимум до 2026 года
Начало восстановления работ на Украине возможно только после завершения боевых действий, что, согласно прогнозам, произойдёт не раньше 2026 года. Об этом сообщается из осеннего экономического прогноза Еврокомиссии о ситуации в мировой экономике в 2025–2026 годах.
«Данный прогноз основан на ожидании, что условия для поэтапной активизации восстановления появятся позднее, чем ожидалось ранее, и сложатся с 2026 года и далее», — говорится в документе. Примечательно, что ещё полгода назад ЕК называла в качестве примерной даты «начала восстановительных работ» 2025 год.
Между тем, «активные действия» по достижению мира на Украине предпринимаются в США. Новоизбранный президент Дональд Трамп форсирует переговоры между Киевом и Москвой, однако его стремление вызывает немало вопросов. Так, например, в газете Politico обратили внимание на то, что республиканец не имеет детального плана разрешения конфликта.
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