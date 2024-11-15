«Позднее, чем ожидалось»: Еврокомиссия загадала сроки окончания конфликта на Украине

Начало восстановления работ на Украине возможно только после завершения боевых действий, что, согласно прогнозам, произойдёт не раньше 2026 года. Об этом сообщается из осеннего экономического прогноза Еврокомиссии о ситуации в мировой экономике в 2025–2026 годах.

«Данный прогноз основан на ожидании, что условия для поэтапной активизации восстановления появятся позднее, чем ожидалось ранее, и сложатся с 2026 года и далее», — говорится в документе. Примечательно, что ещё полгода назад ЕК называла в качестве примерной даты «начала восстановительных работ» 2025 год.