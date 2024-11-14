«К столу переговоров»: Советник Трампа поделился его планами по завершению конфликта на Украине

Кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и начать переговоры Москвы и Киева.

«Президент ясно выразился, что желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на её продолжении», — цитирует претендента The National Desk.

Уолтц также подчеркнул, что именно Трамп будет определять основы американской внешней политики. Сам же кандидат на пост советника — лишь исполнитель воли главы государства.