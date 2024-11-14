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14 ноября, 16:01

«К столу переговоров»: Советник Трампа поделился его планами по завершению конфликта на Украине

Советник Майк Уолтц: Трамп планирует начать переговоры России и Украины

Кандидат на пост советника по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине и начать переговоры Москвы и Киева.

«Президент ясно выразился, что желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на её продолжении», — цитирует претендента The National Desk.

Уолтц также подчеркнул, что именно Трамп будет определять основы американской внешней политики. Сам же кандидат на пост советника — лишь исполнитель воли главы государства.

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Ранее генералы НАТО испугались немедленного мира между Россией и Украиной. Прекращение боевых действий и заморозка конфликта означает, что у РФ в распоряжении окажется огромное количество закалённых в бою солдат, которых страна сможет направить «в другие места» в будущем, считает глава эстонского Минобороны Ханно Певкур. А вот глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» считает, что вместе с завершением украинского конфликта между Россией и западными союзниками разгорится новая гибридная война в «серой зоне».

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Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Алена Пенчугина
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