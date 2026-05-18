18 мая, 14:18

Принц Уильям намерен продать часть герцогства Корнуолл для борьбы с кризисами

Обложка © ТАСС / NEIL HALL

Принц Уильям намерен продать около пятой части герцогства Корнуолл, которое принадлежит ему как старшему сыну британского монарха. По данным The Times, распродажа активов должна пройти в течение ближайших десяти лет.

«Принц Уильям продаст пятую часть герцогства Корнуолл в ближайшие 10 лет и планирует вложить £500 млн в борьбу с жилищным и природным кризисами», — говорится в публикации.

Как уточняет издание, владения будут продаваться в разных регионах страны. Герцогство Корнуолл располагает 54 тыс. га земли в 21 графстве, а его общая стоимость оценивается примерно в £1,1 млрд.

При этом Уильям намерен сохранить за собой ключевые территории. В их числе — участки на островах Силли, в графстве Корнуолл, в национальном парке Дартмур, а также земли рядом с городом Бат и в Кеннингтоне на юге Лондона.

Принц Уильям поставил жёсткие условия королю Карлу III перед Пасхой

Ранее принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон представили публике нового домашнего любимца. Они опубликовали его фотографии в своих социальных сетях. Новым обитателем королевской резиденции стал коричневый кокер-спаниель по кличке Отто.

Полина Никифорова
