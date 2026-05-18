«Ирка, ты красотка!» Наташа Королёва показала видео с больной диабетом сестрой из США

Наташа Королёва показала кадры с родной сестрой, которая много лет живёт в США. Певица опубликовала видео в своих соцсетях.

Наташа Королёва показала видео с родной сестрой из США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/koroleva__star

Ирина, известная под псевдонимом Руся, раньше тоже строила карьеру певицы. Сейчас у неё серьёзные проблемы со здоровьем — повышен сахар в крови. Королёва запечатлела сестру за столиком в ресторане и назвала её красоткой.

«Ирка, ты красотка, ты понимаешь? Ты просто звезда наша!», — сказала певица.

Артистка привезла сестре препарат для снижения веса и сахара. Лекарство пришлось везти через границу в специальной термосумке с холодильником, иначе бы оно испортилось. Королёва рассказала, что ранее Ирине назначали популярный «Оземпик», но он ей не подошёл.

Поклонники в комментариях пожелали сестре Королёвой скорейшего выздоровления и поблагодарили певицу за заботу о близких.

Ранее Наташа Королёва и Сергей Глушко, известный как Тарзан, отметили 25 лет со дня своего первого свидания. Именно с той встречи, за банкой абрикосового варенья, началась их семейная история. В честь знаменательной даты певица выложила трогательное видео. На кадрах муж делает ей массаж и нежно целует ногу. Королёва подписала ролик словами про все 33 удовольствия и идеальный семейный вечер.