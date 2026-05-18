В новый учебник истории для 9-го класса включат Чингиза Айтматова
Обложка © РИА Новости / Владимир Вяткин
Имя советского писателя Чингиза Айтматова будет включено в новое издание учебника истории России для девятого класса. Об этом сообщил замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере и зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.
В понедельник в штаб-квартире РВИО прошло первое заседание российско-кыргызского экспертно-консультативного совета по истории. Овсиенко отметил, что ответственный секретарь российской линейки учебников подтвердил: Айтматов войдёт в список выдающихся советских и всемирных писателей.
«Это уже говорит о том, что это наша общая история, наша общая культура», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru рассказывал, что в московских школах ученики 5—7 классов теперь изучают историю столицы. По словам мэра Сергея Собянина, учебники включают задания разного уровня сложности, иллюстрации и исторические карты с вопросами.
