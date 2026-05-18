Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 15:00

В новый учебник истории для 9-го класса включат Чингиза Айтматова

Обложка © РИА Новости / Владимир Вяткин

Обложка © РИА Новости / Владимир Вяткин

Имя советского писателя Чингиза Айтматова будет включено в новое издание учебника истории России для девятого класса. Об этом сообщил замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере и зампредседателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко.

В понедельник в штаб-квартире РВИО прошло первое заседание российско-кыргызского экспертно-консультативного совета по истории. Овсиенко отметил, что ответственный секретарь российской линейки учебников подтвердил: Айтматов войдёт в список выдающихся советских и всемирных писателей.

«Это уже говорит о том, что это наша общая история, наша общая культура», — подчеркнул он.

«Превращает в скотов»: Бизнесмен Стерлигов призвал не отдавать детей в «поганые школы»
«Превращает в скотов»: Бизнесмен Стерлигов призвал не отдавать детей в «поганые школы»

Ранее Life.ru рассказывал, что в московских школах ученики 5—7 классов теперь изучают историю столицы. По словам мэра Сергея Собянина, учебники включают задания разного уровня сложности, иллюстрации и исторические карты с вопросами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar