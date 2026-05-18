В российском регионе объявили три выходных в честь Курбан-байрама

В Дагестане 27, 28 и 29 мая объявили нерабочими днями по случаю Курбан-байрама. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов.

В документе сказано, что решение приняли после обращения централизованной исламской религиозной организации «Муфтият Республики Дагестан». Выходные выпадают на среду, четверг и пятницу.

Курбан-байрам считается одним из главных праздников в мусульманской культуре. Его также называют праздником жертвоприношения. Торжество традиционно отмечают спустя 70 дней после Ураза-байрама. В 2026 году жители республики получат три дополнительных нерабочих дня подряд.